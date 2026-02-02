Síguenos:
Efecto China: Cultura, celebraciones y simbolismos del Año Nuevo Chino

En este último capítulo de la temporada conversamos con Verónica Xu, agregada cultural de la Embajada de China en Chile, sobre el Año Nuevo Chino, que se celebra desde el 17 de febrero en el gigante asiático.

Además, Catalina Herrera de la Rosa, directora de la Feria Xinxin, nos explicó sobre el trabajo que realizan durante el año y el rol que tienen en las celebración de la Fiesta de la Primavera.

Y para cerrar Efecto China, Carla Morales Vallejos, del Instituto Confucio Santo Tomás, nos enseñó lo que significa que éste sea el Año del Caballo y cuáles son las tradiciones en estas fiestas.

