La taquilla china en 2025 ya supera a la de 2024, impulsada por animación y cine histórico

La recaudación de los cines en China en lo que va de 2025 ha superado ya a la de todo 2024, gracias al éxito de títulos de animación y a una serie de producciones históricas que coinciden con el 80º aniversario del final de la Segunda Guerra Mundial.

Según datos de plataformas especializadas citados por la prensa local, hasta el 2 de octubre los ingresos alcanzaban 42.502 millones de yuanes (5.870 millones de euros, 6.180 millones de dólares), por encima de la cantidad registrada en todo el año pasado, cuando el sector sufrió una caída interanual de más del 20%.

En el actual periodo vacacional por la Fiesta Nacional, que comenzó este miércoles y se alargará hasta el 8 de octubre, las taquillas recaudaron ya más de 5.000 millones de yuanes (690 millones de dólares, 655 millones de euros).

El cine histórico ha ganado protagonismo en la taquilla china en 2025. Producciones como "Dead to Rights", centrada en la masacre de Nanjing de 1937 y que representará a China en la próxima edición de los Óscar, o "731", sobre los experimentos médicos del Ejército nipón en el noreste de China, se han convertido en éxitos recientes.

Ambas han coincidido con un año de conmemoraciones de la resistencia china frente a la invasión japonesa y han tenido gran repercusión en redes sociales, en un momento de sensibilidad política en China, donde los aniversarios relacionados con la guerra se han situado en el centro de la agenda política.

La confluencia de estas películas con otros títulos de éxito, como "Ne Zha 2", que se convirtió este año en la cinta de animación más taquillera de la historia a nivel mundial, ha consolidado un año de recuperación para la industria, tras el retroceso vivido en 2024.

El sector se había visto afectado durante la vigencia de la estricta política de "cero covid", que provocó el cierre de miles de salas y la operación a medio gas de los cines por las limitaciones de aforo.

En 2023, las salas pudieron recuperar la normalidad y anotar una recaudación de 54.910 millones de yuanes (7.644 millones de dólares), cifra menor que los récords de 2019 y 2018, pero la cuarta más alta en su historia.