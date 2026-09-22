Presidente de Colombia patrulló las calles tras una ola de violencia

El presidente colombiano, Abelardo de la Espriella, patrulló este martes las calles de Santa Marta, en el Caribe colombiano, junto a integrantes de la Fuerza Pública, por la ola de violencia desatada en la ciudad por el grupo paramilitar Autodefensas Conquistadoras de la Sierra Nevada (ACSN).

Las ACSN habían anunciado el lunes un paro armado de 48 horas después de la muerte de su segundo cabecilla, alias Cholo, en una operación de la Fuerza Pública.

Ante la violencia vivida el martes, el mandatario publicó un video en redes sociales para mostrar su presencia en las calles de la ciudad caribeña: "Estoy aquí en el barrio Cristo Rey en Santa Marta y estamos directamente con nuestra fuerza pública patrullando todos los barrios".

De la Espriella aseguró que grupos como las ACSN, y bandas como Los Pachenca y el Clan del Golfo "no van a arrodillar al pueblo colombiano" y afirmó que su Gobierno los enfrentará "con toda la determinación".

"Vamos por todos esos bandidos sin ninguna contemplación", agregó el presidente.

En los paros armados, los grupos suelen restringir el desplazamiento de vehículos por carreteras y ríos, la movilidad de las personas e incluso ordenan el cierre de comercios, además de cometer agresiones y amenazar a todo aquel que no cumpla estas medidas.

La jornada de este martes dejó quemas de camiones y autobuses, balaceras y amenazas contra comerciantes, a los que hombres armados intimidaron para que no abrieran sus negocios en la capital del departamento de Magdalena.

Ante la situación, De la Espriella ordenó militarizar la ciudad y reforzar la presencia armada: "Vamos a blindar a Santa Marta y vamos a defenderla para demostrarle a los bandidos que cuando el Estado se decide nunca pierde. Bandido que no se someta lo vamos a dar de baja como en derecho corresponde".