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El modelo detrás del éxito tecnológico de China: Inversión en I+D y formación de talento

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En los últimos años, China ha pasado de ser la "fábrica del mundo" a un líder indiscutido en innovación. Avances tangibles como la red de trenes de alta velocidad más grande del planeta o la digitalización total de los sistemas de pago son solo la punta del iceberg de una transformación estructural. Pero, ¿qué sostiene este avance? Carla Morales Vallejos, del Instituto Confucio Santo Tomás, nos cuenta la importancia del conocimiento como valor social.

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