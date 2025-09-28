Conferencia de Música Digital de China reveló un mercado de casi US$ 30.000 millones

Del 19 al 21 de septiembre, la Conferencia de la Industria de la Música Digital de China (CDMDC) 2025, considerada el "barómetro de la música digital china", se celebró en Xiamen.

A la conferencia asistieron numerosos líderes de la industria, expertos del sector, académicos y pioneros de la música digital de diversos campos. Entre ellos se encontraba A Kun, conocido como el "primer músico de cine de China con una taquilla de más de 10.000 millones de yuanes", famoso por sus composiciones para obras como La Tierra Errante, Nezha: El Nacimiento del Niño Demonio y A Bite of China, cuya música ha cautivado a innumerables oyentes.

También estuvo presente Li Jiaqi, fundador del estudio 8082Audio, quien ha profundizado en la vanguardia de la música para videojuegos y ha atraído una gran atención a este género con la "banda sonora de nivel divino" de Black Myth: Wukong.

Otros asistentes destacados fueron Sun Jing, director general de populares programas de variedades musicales como The Sound of Blessing y Youge 2024, así como altos ejecutivos de las principales plataformas chinas de la industria, incluidas Douyin, Tencent Music, NetEase Cloud Music, Huawei y Migu Music.

Protección de derechos

Esta élite intersectorial se reunió en Xiamen para dialogar desde múltiples perspectivas, inyectando una gran inspiración e impulso industrial al futuro desarrollo de la música digital.

La conferencia se centró en temas como la "Construcción del ecosistema de derechos de autor de la música digital", el "Valor de la difusión de la música digital" y la "Herencia de la excelente cultura tradicional a través de la música digital".

Un punto culminante importante de este año fue el establecimiento oficial de la "Estación de Servicio de Derechos de Autor de la Base de la Industria de la Música Digital de China (Xiamen)". Esta es la primera plataforma de servicios del país centrada en los derechos de autor de la música digital y tiene como objetivo mejorar continuamente la capacidad de servicio de la base industrial, centrándose en la identificación del sector, la protección de los derechos de autor, la mediación de disputas, la evaluación de la industria, la intermediación de transacciones y las finanzas de derechos de autor.

Durante la conferencia, la primera Exposición de la Industria de la Música Digital abrió sus puertas al público de forma gratuita, cubriendo un área total de más de 7.000 metros cuadrados. Plataformas líderes de la industria como Huawei Music, Tencent Music, NetEase Cloud Music, Douyin, Kuaishou y Weibo expusieron en Xiamen por primera vez.

Impulso de la IA

Más de 120 expositores participaron, con negocios que abarcan toda la cadena de la industria, incluyendo producción musical, distribución, derechos de autor, presentaciones, servicios técnicos y desarrollo de productos periféricos.

Actualmente, la industria de la música digital china está entrando en una nueva fase impulsada principalmente por la inteligencia artificial (IA) y caracterizada por la fusión transfronteriza.

En el futuro, se integrará profundamente en escenarios como la educación, el turismo cultural y los juegos, formando un ecosistema de coexistencia de múltiples formatos. Ante tendencias tecnológicas como la IA y el Big Data, la música digital se ha convertido en un campo vital para fomentar la nueva fuerza productiva de calidad de la cultura digital.

Cifras del mercado

El "Informe de la Industria de la Música Digital de China (2024)", publicado en el foro principal de la conferencia, indica que en 2024 el tamaño total del mercado de la música digital china alcanzó los 211.350 millones de yuanes (unos 29.622 millones de dólares), con un crecimiento interanual del 10,8%, y su base de usuarios se mantuvo como la más grande del mundo.

Los videos cortos musicales y la transmisión en vivo de música mostraron un crecimiento particularmente rápido. Los ingresos por música en línea alcanzaron los 29.350 millones de yuanes (unos 4.113 millones de dólares), un aumento del 22,39% interanual. El catálogo digital nacional totaliza 263 millones de canciones, con la música pop aún predominando.

Xiamen como polo de crecimiento estratégico

Desde su establecimiento en Xiamen en 2023, la CDMDC se ha convertido en una plataforma crucial para impulsar el desarrollo de alta calidad de la industria de la música digital en todo el país.

Actualmente, Xiamen está acelerando la construcción de la Base de la Industria de la Música Digital de China y la Base Nacional de la Industria Musical, con el objetivo de convertirse en un importante polo de crecimiento para el desarrollo de la industria de la música digital china.