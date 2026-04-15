El presidente de China, Xi Jinping, y el presidente del Gobierno de España, Pedro Sánchez, reafirmaron el fortalecimiento de las relaciones bilaterales entre ambos países durante un encuentro realizado en Beijing, en el marco de la visita oficial del mandatario español.

La cita se da en un contexto internacional complejo, donde ambas naciones destacaron la necesidad de profundizar la cooperación y defender el multilateralismo como eje de estabilidad global.

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