Tras el éxito de su película "Arco de Reze", la adaptación al anime de "Chainsaw Man" continuará la historia del pobre "Denji" en su nueva temporada titulada "Chainsaw Man Assassins Arc". Adaptando el sexto arco argumental del manga creado por Tatsuki Fujimoto, la trama tendrá a nuestro protagonista siendo el blanco de una serie de asesinos internacionales luego de darse a conocer su existencia, donde todos querrán obtener el corazón del Demonio Motosierra que lleva en su interior. Sin fecha de estreno, este nuevo ciclo producido por el estudio de animación Mappa será dirigido por Tatsuya Yoshihara, el mismo director de la película de 2025.

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