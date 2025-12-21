Síguenos:
Escucha aquí ▼
Radio Dulce Patria
Radio Cooperativaciencia
Radio Cooperativa
Despejado
Santiago21.0°
Humedad47%
+
+
+
Radio Cooperativa
Avisos Legales
M360
supergeek

Síguenos

Tianjin desde el cielo: abren plataforma de observación a 300 metros de altura

Publicado:
Llévatelo:
Fotos Destacadas
Fotos Recientes
Fotos + Vistas
contenido de servicio
Suscríbete a nuestro canal de Whatsapp

Recientemente, la plataforma de observación Jinwan Yunding, situada en la plaza Jinwan, en el distrito Heping de Tianjin, comenzó a funcionar. Los visitantes pueden subir a la azotea, a 300 metros de altura, para contemplar la vista urbana de la ciudad.

LEER ARTICULO COMPLETO

Síguenos en Google News
Las + leídas
Suscríbete a nuestro newsletter

Política de Privacidad

Relacionados