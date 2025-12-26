El campeón Coquimbo Unido inició su pretemporada en el Complejo Las Rosas
Este viernes 26 de diciembre, con el entrenador Hernán Caputto, el campeón Coquimbo Unido arrancó la pretemporada en miras a la temporada 2026. Los jugadores se reunieron en el Complejo Las Rosas del club "pirata" para someterse a las primeras mediciones físicas.
