Vandalizan memorial de víctimas de la dictadura en San Joaquín

Desconocidos vandalizaron el memorial de Ana González y de 78 detenidos desaparecidos y ejecutados políticos durante la dictadura, ubicado en la intersección de Sebastopol con avenida Santa Rosa, en la comuna de San Joaquín.

El lugar, que recuerda a víctimas de violaciones a los derechos humanos, resultó con daños tras el ataque, cuyos responsables aún no han sido identificados.

