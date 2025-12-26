Desconocidos vandalizaron el memorial de Ana González y de 78 detenidos desaparecidos y ejecutados políticos durante la dictadura, ubicado en la intersección de Sebastopol con avenida Santa Rosa, en la comuna de San Joaquín.

El lugar, que recuerda a víctimas de violaciones a los derechos humanos, resultó con daños tras el ataque, cuyos responsables aún no han sido identificados.

