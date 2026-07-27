CGE avanza en reconstrucción luego de sistema frontal y entrega más 230 generadores de respaldo a familias de Alto del Carmen

CGE avanza en reconstrucción tras sistema frontal en Atacama

Ante el intenso sistema frontal que afectó gran parte de la Región de Atacama y provocó severas interrupciones en la operación de la red eléctrica debido a fuertes vientos, desbordes de ríos, caída de árboles, activación de quebradas, derrumbes, deslizamientos de tierra y cortes de rutas, CGE implementó un amplio operativo técnico y humano para atender las zonas afectadas y restituir el suministro eléctrico en el menor tiempo posible.

Las labores de recuperación se desarrollaron en un escenario especialmente complejo debido a las dificultades de acceso a numerosos sectores donde se requería la presencia de brigadas de emergencia para ejecutar reparaciones en la red.

Como parte de su plan de contingencia, CGE entregó más de 230 generadores de respaldo a familias que residen en los sectores más apartados de la comuna de Alto del Carmen, medida que permitió mitigar el impacto provocado por el sistema frontal en esta localidad, considerada como el "punto cero" de la emergencia.

Héctor Opazo, gerente zonal de CGE en la región de Atacama, destacó que esta iniciativa busca apoyar directamente a las familias más aisladas, considerando las dificultades para acceder a dichas localidades debido a cortes de caminos provocados por derrumbes y crecidas de ríos. "En algunos casos ha sido necesario trasladar los generadores a caballo para llegar hasta las familias afectadas", señaló.

Las complejas condiciones de acceso también han dificultado el traslado de materiales y postes. En varios sectores, personal técnico ha debido transportar equipamiento de manera manual para alcanzar puntos elevados por donde pasa la red de distribución eléctrica y ejecutar las reparaciones necesarias.

Asimismo, ha trasladado personal y maquinaria desde otras regiones para apoyar los trabajos de reparación con camionetas, camiones capacho e incluso helicópteros.

Paralelamente, CGE instaló grupos generadores de respaldo de mayor tamaño como medida de mitigación en sectores pertenecientes a las comunas más afectadas, principalmente en los valles de Alto del Carmen, Freirina y Huasco.

Operatividad en terreno

Desde el inicio de la contingencia, CGE reforzó su despliegue en la región, activando su plan preventivo.

Ante esta emergencia, CGE activó de inmediato su plan integral de contingencia. La compañía desplegó más de 1.600 brigadas y 5.000 personas en terreno para hacer frente a las obras de reconstrucción de la infraestructura eléctrica y la normalización del suministro.

Las condiciones meteorológicas provocaron daños significativos en la infraestructura eléctrica, incluyendo postes quebrados, conductores cortados, equipos dañados y extensas afectaciones a las redes de distribución en distintas comunas de la región, siendo Alto del Carmen, Vallenar y Freirina las más impactadas.

Uno de los principales desafíos enfrentados por los equipos técnicos fue la compleja accesibilidad a diversas localidades debido a cortes de carreteras, interrupción de caminos secundarios, crecidas de ríos, derrumbes, acumulación de material aluvional, activación de quebradas y fuertes ráfagas de viento. Estas condiciones obligaron a buscar rutas de acceso y a priorizar el resguardo de la seguridad tanto de los trabajadores como de las comunidades.

Para enfrentar estas restricciones, CGE dispuso de un helicóptero que permitió realizar un levantamiento aéreo temprano de los daños en sectores sin acceso.

Héctor Opazo, gerente zonal, indicó que "esta evaluación facilitó la identificación de puntos críticos de la red y la priorización del despliegue de brigadas y maquinaria, acelerando el inicio de las obras de reconstrucción".

El helicóptero también fue utilizado para apoyar a pacientes electrodependientes que permanecían aislados. Con el objetivo de asegurar la continuidad de los equipos médicos esenciales, la empresa coordinó el traslado aéreo de generadores de respaldo y la entrega de combustible a usuarios que contaban con generación individual en localidades de difícil acceso, como Cachiyuyo e Incahuasi, entre otras.

Junto con estas acciones, la compañía colaboró con el traslado aéreo de medicamentos hacia la localidad de Chañaral de Aceituno.

La atención a pacientes electrodependientes constituyó una de las principales prioridades desde el inicio de la emergencia. En paralelo, CGE mantuvo un monitoreo permanente de los casos registrados en la región y aseguró el abastecimiento de combustible mientras se extendió la contingencia.

Recuperación de la red eléctrica

Como parte del plan de recuperación, las brigadas ejecutaron labores de reposición de conductores dañados, reemplazo de postes de media tensión, instalación de nueva infraestructura eléctrica, maniobras de reconexión, trabajos en líneas energizadas, poda y despeje de vegetación, recambio de transformadores e inspecciones en extensos tramos de red ubicados en zonas rurales y de difícil acceso.

Asimismo, CGE extendió el horario de atención de sus oficinas comerciales en la región y reforzó sus canales remotos de atención para responder consultas y requerimientos de los clientes durante la emergencia.

Gracias al despliegue técnico, logístico y humano desarrollado durante la contingencia, la compañía logró avanzar de manera sostenida en la recuperación de la red eléctrica en las zonas afectadas por el sistema frontal.

CGE continuará monitoreando permanentemente la situación y mantendrá desplegados todos los recursos necesarios hasta completar la recuperación de la infraestructura dañada y normalizar completamente el suministro eléctrico en las localidades más afectadas, especialmente en Alto del Carmen.

Durante toda la emergencia, la compañía mantuvo una coordinación permanente con las autoridades regionales, provinciales y comunales, organismos de emergencia, Carabineros y dirigentes comunitarios, con el objetivo de facilitar las labores de recuperación y apoyar a las comunidades afectadas.

Consejo

CGE reitera el peligro de aproximarse a las redes e infraestructura eléctrica y hace un llamado a sus clientes a tomar medidas de seguridad para evitar accidentes, como no acercarse a conductores o cables dañados o que estén en el suelo, ya que podrían estar energizados. En caso de emergencia, puedes comunicarte con la empresa a través del número de atención gratuito 800 800 767, la cuenta de Twitter @CGE_Clientes, la página web www.cge.cl, la aplicación móvil CGE 1click y el número de WhatsApp +569 89568479.

Este es un contenido presentado por CGE.