Gobierno y gremios exportadores coordinan negociación con EE.UU. ante aranceles del 12,5%

En una demostración de unidad político-económica, el Ministerio de Relaciones Exteriores encabezó este lunes una reunión de trabajo con las cúpulas de las principales asociaciones productivas del país.

El encuentro tuvo como propósito coordinar la estrategia con la que Chile buscará ampliar la lista de bienes exentos del impuesto del 12,5% fijado por el gobierno estadounidense al país.

La mesa de alto nivel estuvo presidida por el canciller Francisco Pérez Mackenna, la subsecretaria de Relaciones Económicas Internacionales (Subrei), Paula Estévez, y el embajador de Chile en Estados Unidos, Andrés Ergas.

A la cita asistieron representantes de la Confederación de la Producción y del Comercio (CPC), Sofofa, la Sociedad Nacional de Agricultura (SNA), Salmón Chile, el Consejo del Salmón, Frutas de Chile, Chile Alimentos, Asexma, AmCham Chile, ChileCarnes, Corma y Wines of Chile.

Vigencia del TLC y resguardo del empleo nacional

Las autoridades enfatizaron que la postura chilena se fundamentará en el cumplimiento del marco jurídico internacional y en el valor estratégico del intercambio comercial bilateral para el desarrollo económico del país.

"Nosotros tenemos un Tratado de Libre Comercio plenamente vigente con Estados Unidos y lo que vamos a hacer es sentarnos a negociar con Estados Unidos tanto el problema de las tasas, como también, en forma muy importante, los bienes que han sido excluidos de esta nueva realidad", detalló el ministro Pérez Mackenna.

En esta línea, el líder chileno de Relaciones Exteriores afirmó que el país lleva "aproximadamente un 60% de los bienes excluidos hasta ahora", aunque tienen la intención de "negociar la ampliación de esa figura".

"Negociar siempre es ampliar las alternativas que uno tiene, así que vamos a estar trabajando, con mucha fuerza, en el mejor interés de Chile. Las exportaciones y el comercio exterior son fundamentales para poder entregar trabajo de buena calidad a los chilenos", puntualizó la autoridad.

Reuniones bilaterales con la USTR

La estrategia formal trazada por la Subrei contempla un despliegue por fases durante todo el mes, basado en la presentación de datos que demuestren el impacto que tienen las importaciones chilenas dentro de la propia cadena de abastecimiento y consumo norteamericana.

En detalle, la subsecretaria Estévez explicó que están "iniciando una nueva etapa de trabajo con Estados Unidos, que contempla un trabajo técnico muy riguroso para respaldar, con evidencia, la relevancia que tienen distintos productos chilenos para el mercado estadounidense".

"La coordinación público-privada ha sido fundamental para reunir esos antecedentes y seguirá siendo una de las principales fortalezas de Chile en esta nueva etapa de conversaciones", destacó la autoridad.

Un hito central dentro del calendario será la visita a Chile a fines de agosto del vicepresidente comercial de la Oficina del Representante de Comercio de Estados Unidos (USTR), Jeff Goettman.

Se tratará de la primera escala en Sudamérica del alto negociador estadounidense, quien ha desempeñado un rol protagónico en las tratativas del acuerdo T-MEC con México y Canadá.

"Se espera que a fines de agosto venga a Chile el deputy del USTR. Esto significa el segundo a bordo de esta institución, que es el embajador Goettman, para esencialmente también negociar, a raíz que vamos a estar este mes negociando online", valoró Estévez.

Diagnóstico del sector productivo: rubros afectados y exenciones actuales

A la fecha, cerca del 60% de las exportaciones chilenas al mercado estadounidense -encabezadas por cátodos de cobre refinado, plata, yodo, carbonato de litio, paltas, kiwis y naranjas frescas- se encuentran exentas de la sobretasa.

No obstante, el 40% restante de la canasta exportadora sigue afecto al gravamen de 12,5%, abarcando envíos de salmones en diversos formatos, uvas, arándanos frescos, carnes de aves, sal, cerezas, cítricos, tableros de madera y vinos embotellados.

Frente a esto, el presidente de Salmón Chile, Patricio Melero, dijo que "se abre una nueva etapa de negociación en la cual vamos a colaborar activamente en hacer presente los efectos que genera este arancel sobre el salmón chileno".

Envíos clave como el salmón, los vinos y diversas frutas de temporada buscan sumarse a la lista de exenciones arancelarias. (FOTO: Cancillería)

"Sin duda nos pone en un eje muy complejo que disminuye nuestra competitividad y alza nuestros costos y hace compleja la proyección futura, pero estamos confiados en que Estados Unidos terminará por comprender la legitimidad de nuestras aspiraciones y las razones fundamentales por la cual estamos pidiendo la exclusión de este arancel", comentó el dirigente.

Por su parte, el presidente de Frutas de Chile, Iván Marambio, indicó que "el país ha logrado poder mantener la exclusión de las paltas, los kiwis y la naranja. Nosotros estamos aportando insumos a las negociaciones que está llevando a cabo de muy buena manera el Gobierno".

Desde Cancillería concluyeron que cualquier acuerdo o compromiso resultante del diálogo bilateral será evaluado bajo estrictos criterios de compatibilidad con la normativa nacional y con la política comercial de integración internacional que Chile ha impulsado de forma coherente durante décadas.