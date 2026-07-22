CGE completa la reconstrucción en la zona centro-sur y concentra su despliegue en el norte

CGE informa avances en la reconstrucción de infraestructura eléctrica tras sistema frontal

CGE, compañía de distribución eléctrica, entregó un balance sobre la evolución de la reconstrucción de la infraestructura eléctrica y la recuperación del servicio para los clientes afectados por el sistema frontal que ha impactado a gran parte del país, avanzando de sur a norte desde la Región de La Araucanía hasta Atacama.

Víctor Balbontín, director de Operaciones de CGE, señaló que este evento climático inédito dejó hasta el momento más de 3.500 puntos de falla, los cuales requirieron la reconstrucción total de la infraestructura dañada o destruida, incluyendo postes, líneas de transmisión y equipos clave para la continuidad del suministro eléctrico.

"Podemos decir que, en el caso de las regiones del sur del país, la reconstrucción de los puntos más críticos finalizó ayer y hoy estamos resolviendo los casos de clientes individuales. En la zona centro, específicamente en la costa de la Región de Valparaíso, terminaremos los trabajos de reconstrucción durante el día de hoy, esperando restablecer el suministro a la mayor cantidad de clientes y, en paralelo, atender las fallas individuales", explicó el ejecutivo.

Situación en Coquimbo y Atacama

En el caso de las regiones de Coquimbo y Atacama, declaradas zonas de catástrofe, la reconstrucción y recuperación del servicio eléctrico se ha visto ralentizada por la falta de acceso terrestre, especialmente en las provincias del Limarí, Choapa y Elqui, así como en el valle de Alto del Carmen.

"El corte de caminos, los rodados, el desborde de ríos y la activación de quebradas han impedido el acceso terrestre de nuestras brigadas. Estamos trabajando en coordinación directa con las autoridades y alcaldes para el despeje de rutas. En paralelo, hemos dispuesto el uso de helicópteros para realizar inspecciones aéreas de las líneas e ingresar con combustible y soporte aéreo a sectores aislados", agregó Balbontín.

El ejecutivo enfatizó que la conclusión definitiva de los trabajos y la normalización total del servicio en el norte dependerán de que se habiliten los accesos viales.

Despliegue de brigadas

Para esta contingencia y en prevención al impacto del sistema frontal, CGE desplegó más de 1.600 brigadas y cerca de cinco mil personas en terreno a lo largo de las comunas afectadas. Los equipos técnicos han trabajado en turnos de forma ininterrumpida, las 24 horas del día, desde el pasado martes 14 de julio, a fin de recuperar el servicio eléctrico con la mayor celeridad posible y continuarán de esta forma mientras dure la reconstrucción.

Apoyo a pacientes electrodependientes

Asimismo, la compañía ha puesto especial énfasis en el cuidado de los pacientes electrodependientes a lo largo de toda su zona de concesión. Se contactó de forma preventiva a los 5.813 pacientes electrodependientes registrados para monitorear su situación y entregar combustible para sus grupos electrógenos. Este monitoreo y apoyo se ha mantenido durante toda la contingencia.

Consejo de seguridad

CGE reitera el peligro de aproximarse a las redes e infraestructura eléctrica y hace un llamado a sus clientes a tomar medidas de seguridad para evitar accidentes, como no acercarse a conductores o cables dañados o que estén en el suelo, ya que podrían estar energizados.

En caso de emergencia, los clientes pueden comunicarse con la empresa a través de los siguientes canales:

Teléfono gratuito: 800 800 767

800 800 767 Cuenta en X: @CGE_Clientes

@CGE_Clientes Sitio web: www.cge.cl

www.cge.cl Aplicación móvil: CGE 1click

CGE 1click WhatsApp: +56 9 8956 8479





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