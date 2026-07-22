Incluso pasando por Comisión Mixta, la megarreforma podría despacharse hoy mismo

Dado que el único elemento de la megarreforma a resolver en la Comisión Mixta es la compensación al Fondo Común Municipal, no se descarta que el Congreso despache el proyecto estrella del Gobierno de José Antonio Kast hoy miércoles.

En este momento, está pendiente que la mesa de la Cámara Baja haga una nueva propuesta sobre los cinco representantes de esa corporación a integrar la instancia, la que será revisada por el Pleno a la brevedad.

Si estos nombres se ratifican, tal decisión será conocida por el Senado en su sesión de las 15:00 horas, permitiendo al futuro presidente de la mixta, el senador UDI Javier Macaya, citar a sesionar de manera paralela a partir de la misma hora.

Como la compensación a municipios es el único asunto sobre el cual no hubo acuerdo ayer, se estima que el trabajo sea breve.

De este modo, la mesa de la Cámara podría agregar la votación del informe de la Comisión Mixta en la tabla de una sesión especial -convocada por otros temas- que tendrá lugar esta tarde.

Si los diputados aprueban las modificaciones, serán revisadas inmediatamente en el Senado, ya sea durante la sesión ordinaria de esta tarde, o en una especial que la presidenta de la Cámara Alta, Paulina Núñez (RN), convocará para cerca de las 19:30 horas.

Con todo, en la eventualidad de que la tramitación regular termine hoy, sigue pendiente la decisión del Gobierno de vetar una o varias normas que la oposición logró incorporar al proyecto, aunque se estima que los documentos para ese fin ya están listos.