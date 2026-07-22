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Tras la culminación de la Copa Mundial de 2026 disputada en Canadá, México y Estados Unidos, la FIFA dio a conocer de manera oficial el XI Ideal del torneo.
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