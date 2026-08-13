CGE informa estatus de suministro eléctrico en Alto del Carmen por sistema frontal

Las intensas precipitaciones registradas en la comuna de Alto del Carmen durante los últimos días han generado una situación de emergencia que ha afectado tanto la conectividad vial como la infraestructura eléctrica de diversos sectores de la provincia.

La crecida extraordinaria de quebradas y cursos de agua provocó deslizamientos de tierra, cortes de caminos y daños significativos en la red eléctrica, incluyendo el arrastre y destrucción de postes e instalaciones de distribución.

Esta situación afecta particularmente a las localidades de El Tránsito y San Felix. A las 10:00 AM, 650 clientes permanecían sin suministro eléctrico, de los cuales 195 están ubicados en El Tránsito, mientras que en San Felix hay otros 454, y 1 en El Terrón.

CGE mantiene desplegadas brigadas livianas y pesadas -de reconstrucción de infraestructura dañada-en el valle de Alto del Carmen, para recuperar el servicio para los clientes afectados. Debido al corte de caminos y la activación de quebradas, nuestras brigadas han podido avanzar gradualmente hacia las zonas afectadas, permitiendo iniciar trabajos de reconstrucción y reparación de infraestructura crítica.

Estos avances ya han permitido recuperar parcialmente el servicio en distintos sectores y continuaremos desplegando todos los recursos disponibles para acelerar el proceso de normalización.

Desde el inicio de esta contingencia nuestra principal prioridad ha sido la seguridad de las personas, la continuidad del apoyo a los clientes más vulnerables y la recuperación del suministro eléctrico en las zonas afectadas.

Como parte de las medidas preventivas adoptadas antes de que las condiciones se agravaran, CGE gestionó la entrega de generadores y combustible a los 3 clientes electrodependientes registrados en el sector.

Si bien las condiciones dificultan el acceso directo para reforzar el abastecimiento, hemos coordinado esfuerzos con vecinos, comunidades y redes de apoyo locales para hacer llegar combustible adicional hasta los últimos puntos accesibles antes de los sectores bloqueados.

Reconocemos la preocupación que esta situación genera en las comunidades afectadas, sin embargo, la magnitud de los daños y las condiciones de acceso obligan a que cada intervención se realice bajo estrictos estándares de seguridad operacional, resguardando tanto a nuestros trabajadores, como a las personas de las comunidades donde se desarrollan las faenas de recuperación.

Agradecemos profundamente la empatía, comprensión y colaboración de nuestras autoridades, dirigentes sociales, comunidades y clientes durante esta emergencia. La coordinación territorial y el apoyo mutuo han sido fundamentales para atender a los sectores más afectados y avanzar en la recuperación de los servicios esenciales.

Reiteramos nuestro compromiso de mantener informada a la comunidad sobre la evolución de la contingencia y el progreso de los trabajos, actuando con responsabilidad, transparencia y un firme enfoque en la seguridad de las personas.

Este es un contenido presentado por CGE.