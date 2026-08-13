Brasil inicia proceso para aplicar aranceles recíprocos a EE.UU.

El gobierno federal de Brasil anunció el inicio de un proceso administrativo destinado a aplicar medidas recíprocas contra Estados Unidos, por los aranceles impuestos en su contra por la administración de Donald Trump.

El anuncio de Brasilia es la respuesta a la decisión de Washington de imponer aranceles adicionales de entre 12,5% y 25% a una gran cantidad de productos brasileños por supuestas prácticas comerciales "desleales" y uso de trabajo forzoso en sus cadenas productivas.

La decisión se basa en la Ley de Reciprocidad Económica, que prevé la aplicación de contramedidas comerciales similares a las aplicadas por Washington.

De forma simultánea al inicio del proceso administrativo, el gobierno brasileño notificó al de EE.UU. para solicitar la celebración de consultas diplomáticas, "cuyo objetivo es mitigar o anular los efectos de las medidas y contramedidas previstas en la ley", según afirmó el Ministerio de Relaciones Exteriores.

La Cancillería resaltó que, a lo largo del último año, Brasil presentó "pruebas que refutan cada una de las alegaciones sobre supuestas prácticas comerciales desleales" que justificaron la imposición de aranceles.

"Los aranceles estadounidenses son injustificados y arbitrarios, y Brasil seguirá defendiendo su postura en todas las instancias pertinentes. El gobierno de Brasil seguirá actuando para reducir los daños que los aranceles de Estados Unidos causan a la economía y a los ingresos de los brasileños", afirmó una nota oficial.

La reciprocidad, que puede suponer la imposición de aranceles, se suma a otras medidas tomadas por el gobierno de Lula da Silva, entre ellas la apertura de una disputa contra EE.UU. ante la Organización Mundial del Comercio (OMC).

Las relaciones diplomáticas entre Brasil y Estados Unidos se han deteriorado hasta el punto que la semana pasada el gobierno de Trump anunció la retirada del visado a la embajadora brasileña en Washington; en represalia por la supuesta demora de Brasilia en conceder su beneplácito al nuevo embajador designado de la Casa Blanca; y en el marco de la postura de Lula, de que todas las medidas de su par norteamericano buscan influir en la elección presidencial de octubre, a favor del derechista Flávio Bolsonaro, hijo del exmandatario y hoy condenado Jair Bolsonaro.