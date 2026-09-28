Volantín Seguro 2026: 25 mil niños participaron en las actividades de la campaña de prevención de CGE

CGE, distribuidora eléctrica que atiende a más de 3,4 millones de clientes, entre las regiones de Arica y Parinacota y La Araucanía, cerró exitosamente su campaña Volantín Seguro 2026, visitando un importante grupo de establecimientos educacionales a lo largo de su zona de concesión.

Bajo el lema "Celebremos con Energía de la Buena", entre el 15 de agosto y fines de septiembre, personal de la Compañía realizó actividades educativas sobre los cuidados y peligros asociados a la interacción con las redes eléctricas sin las medidas de seguridad adecuadas.

Las actividades se desarrollaron en más de 70 establecimientos educacionales y llegaron a cerca de 25 mil niños de enseñanza básica, quienes recibieron consejos de seguridad para prevenir accidentes relacionados con las redes eléctricas.

La campaña contempló una serie de publicaciones y videos con consejos y recomendaciones de seguridad en las redes sociales de la Compañía, que invitaron a reflexionar sobre las actividades que se realizan durante las Fiestas Patrias. A esto se sumaron actividades en colegios y municipios a lo largo de toda la zona de concesión.

"Estamos muy contentos con el éxito de esta campaña. Este año incrementamos los esfuerzos de nuestros equipos con la finalidad de llegar a más colegios y niños con nuestros consejos. Seguiremos en la senda de llamar al autocuidado, a la prevención, a disfrutar de las Fiestas Patrias y del juego del volantín conscientes de los peligros que pueden existir y de cómo prevenirlos", indicó Cristian Briceño, subdirector de Servicios Centralizados de CGE.

Entre los colegios en que se realizaron las actividades estuvieron:

Escuela América (Arica)

Colegio Simón Bolívar (Alto Hospicio)

Escuela Padre Pio (Iquique)

Escuela Javiera Carrera (Antofagasta)

Colegio Estación de Paipote (Copiapó)

Escuela Quebrada de Talca (La Serena)

Escuela Wenceslao Vargas (Monte Patria)

Escuela Básica de Pullally (Papudo)

Escuela Fernando Carvajal (Curacaví)

Escuela Claudio Arrau (El Bosque)

Liceo Barbara Kast Rist (Paine)

Colegio María Villalobos (Olivar)

Colegio Virginia Bravo (Rancagua)

Escuela Básica Antonio Lara Medina (San Fernando)

Instituto Regional del Maule (San Javier)

Colegio San Esteban de Talca (Maule)

Escuela Reina de Suecia (Cobquecura)

Escuela Municipal Egon Keutman (Loncoche)

Los Robles de Labranza (Temuco)

Entre las recomendaciones entregadas en los colegios, se encuentran las de disfrutar de nuestro tradicional deporte del "Volantín" en espacios abiertos y alejados de las líneas eléctricas y las torres de Alta y Media Tensión o instalaciones como subestaciones.

Asimismo, recomendamos no subirse a postes o torres a tratar de recuperar un volantín y no usar hilo curado, prohibido por Ley, ya que este elemento es conductor de electricidad y causante de graves accidentes. También, se debe tener conciencia de no sobrecargar el sistema eléctrico y no utilizar alargadores en forma desmedida, ya que estas acciones pueden ocasionar accidentes.

Este es un contenido presentado por CGE.