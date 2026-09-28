Volantín Seguro 2026: 25 mil niños participaron en las actividades de la campaña de prevención de CGE

CGE, distribuidora eléctrica que atiende a más de 3,4 millones de clientes, entre las regiones de Arica y Parinacota y La Araucanía, cerró exitosamente su campaña Volantín Seguro 2026, visitando un importante grupo de establecimientos educacionales a lo largo de su zona de concesión.
Bajo el lema "Celebremos con Energía de la Buena", entre el 15 de agosto y fines de septiembre, personal de la Compañía realizó actividades educativas sobre los cuidados y peligros asociados a la interacción con las redes eléctricas sin las medidas de seguridad adecuadas.
Las actividades se desarrollaron en más de 70 establecimientos educacionales y llegaron a cerca de 25 mil niños de enseñanza básica, quienes recibieron consejos de seguridad para prevenir accidentes relacionados con las redes eléctricas.
La campaña contempló una serie de publicaciones y videos con consejos y recomendaciones de seguridad en las redes sociales de la Compañía, que invitaron a reflexionar sobre las actividades que se realizan durante las Fiestas Patrias. A esto se sumaron actividades en colegios y municipios a lo largo de toda la zona de concesión.
"Estamos muy contentos con el éxito de esta campaña. Este año incrementamos los esfuerzos de nuestros equipos con la finalidad de llegar a más colegios y niños con nuestros consejos. Seguiremos en la senda de llamar al autocuidado, a la prevención, a disfrutar de las Fiestas Patrias y del juego del volantín conscientes de los peligros que pueden existir y de cómo prevenirlos", indicó Cristian Briceño, subdirector de Servicios Centralizados de CGE.
Entre los colegios en que se realizaron las actividades estuvieron:
- Escuela América (Arica)
- Colegio Simón Bolívar (Alto Hospicio)
- Escuela Padre Pio (Iquique)
- Escuela Javiera Carrera (Antofagasta)
- Colegio Estación de Paipote (Copiapó)
- Escuela Quebrada de Talca (La Serena)
- Escuela Wenceslao Vargas (Monte Patria)
- Escuela Básica de Pullally (Papudo)
- Escuela Fernando Carvajal (Curacaví)
- Escuela Claudio Arrau (El Bosque)
- Liceo Barbara Kast Rist (Paine)
- Colegio María Villalobos (Olivar)
- Colegio Virginia Bravo (Rancagua)
- Escuela Básica Antonio Lara Medina (San Fernando)
- Instituto Regional del Maule (San Javier)
- Colegio San Esteban de Talca (Maule)
- Escuela Reina de Suecia (Cobquecura)
- Escuela Municipal Egon Keutman (Loncoche)
- Los Robles de Labranza (Temuco)
Entre las recomendaciones entregadas en los colegios, se encuentran las de disfrutar de nuestro tradicional deporte del "Volantín" en espacios abiertos y alejados de las líneas eléctricas y las torres de Alta y Media Tensión o instalaciones como subestaciones.
Asimismo, recomendamos no subirse a postes o torres a tratar de recuperar un volantín y no usar hilo curado, prohibido por Ley, ya que este elemento es conductor de electricidad y causante de graves accidentes. También, se debe tener conciencia de no sobrecargar el sistema eléctrico y no utilizar alargadores en forma desmedida, ya que estas acciones pueden ocasionar accidentes.
Este es un contenido presentado por CGE.