Gobierno retira reforma que creaba un nuevo estado de excepción

El Gobierno retiró este lunes del Congreso la reforma constitucional en materia de seguridad, entre medio de los cuestionamientos por la creación de un nuevo estado de excepción para enfrentar amenazas vinculadas al crimen organizado y el terrorismo.

En su diseño original, la propuesta permite al Presidente decretar el estado de excepción por 120 días y renovarlo por otros 120 sin autorización del Congreso, situación que generó críticas de la oposición y sectores del oficialismo.

La decisión fue confirmada por el presidente del Partido Republicano, Arturo Squella, quien comentó que "el gobierno no tiene problema en bajar su propuesta con el propósito de que ingrese una nueva, a la luz de lo que estuvimos trabajando junto al senador Longton, y pusimos a disposición del resto de los integrantes de la Comisión de Constitución del Senado y eso a su vez tramitarlo de la mano con la reforma constitucional que ya presentó la senadora Vodanovic".

"Desde esa perspectiva tendríamos un texto que representaría el propósito buscado por el gobierno", insistió.