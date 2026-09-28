Ortiz y la resolución del Everton-la U: No me gustó, tiene que sancionarse deportivamente

Fernando Ortiz, entrenador de Colo Colo, habló ante la prensa en la antesala de la ida ante Deportes Puerto Montt por cuartos de final de Copa Chile y entregó su visión respecto al polémico cierre del duelo entre Everton y Universidad de Chile, que fue suspendido en el Estadio Sausalito y se reanudó dos días después en el Nacional.

"Voy a hacer un enfoque no porque haya sido la U, sino que a cualquier equipo de la liga de Chile. La definición o la resolución que tomaron no me gustó porque creo que cada institución, para mí, tiene que ser sancionada deportivamente. Es ahí donde más duele", respondió en conferencia de prensa tras ser consultado al respecto.

"Económicamente no es un dolor que provoque hacia su afición o hacia los jugadores; deportivamente sí va a doler. En ese sentido es mi opinión", añadió.

"Obviamente hay que aceptar. A veces estas cosas suceden, yo no estoy de acuerdo, pero tendría que erradicar de una vez por todas ese tipo de situaciones y que termine este tipo de violencia. No quiero ir tan profundo, porque si voy más profundo voy a ser esclavo de mis palabras", sumó Ortiz.

En cuanto a la visita a Deportes Puerto Montt este martes por la Copa Chile, señaló que "particularmente no soy mucho del césped sintético; siempre considero que es difícil jugar al fútbol en ese sentido. Pero bueno, es el rival que nos tocó, con el respeto que se merece".

"Sabemos que es un equipo competitivo. Si bien tiene dos bajas importantes en el equipo que siempre inicia, nosotros iremos el día de mañana a hacer nuestro trabajo, tratar de hacer un buen partido y traernos un resultado positivo, que va a ser importante", añadió.

También confirmó que Gabriel Villanueva volverá a la citación tras una lesión de codo, pero Eduardo Villanueva seguirá como titular, pues "lo ha hecho bien y me gusta darle la confianza que se merece a un jugador que aprovechó una posibilidad".

Además, a Ortiz se le consultó sobre el futuro de Arturo Vidal y señaló que "ojalá nunca llegue el retiro de Arturo porque es un jugador extraordinario", elogiando al jugador pero sosteniendo su postura de no ahondar en situaciones que deben resolverse.

En esa línea, abordó las palabras de Vozinha sobre el radical cambio de vida tras saltar a la fama: "Él sabrá por qué lo dice y por qué se manifiesta de esa manera. Sí me gusta que él se manifieste y que se proyecte a jugar una copa tan importante como es la Libertadores".