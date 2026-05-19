Cirque du Soleil vuelve a Chile con "Alegría", una reinterpretación de su espectáculo más aclamado

irque du Soleil regresa a Chile con "Alegría", una reinterpretación de su producción más icónica, que llega tras la conmemoración de los 20 años del primer espectáculo de la compañía en el país.

Desde el 6 de enero de 2027, el público chileno será invitado a ingresar a la Gran Carpa Espacio Riesco (Big Top) para adentrarse en un reino imaginario y vivir la magia de este clásico atemporal, reinventado para una nueva generación.

Información de venta de entradas

Preventa exclusiva para clientes Banco de Chile

Las entradas estarán disponibles el martes 26 de mayo exclusivamente en Puntoticket.com, a partir de las 11:00 horas y hasta agotar stock. Los clientes del Banco de Chile podrán acceder a un 20% de descuento pagando con tarjetas del banco, válido desde el 26 de mayo y hasta agotar stock.

Venta general

La venta general se realizará exclusivamente en Puntoticket.com una vez finalizada la preventa o bien desde el miércoles 10 de junio a las 11:00 horas.

Sobre el especáculo

"Alegría" es una reinterpretación del clásico del mismo nombre, uno de los espectáculos más emblemáticos de la compañía, que contribuyó a consolidar su estilo característico al cautivar a más de 14 millones de espectadores en 255 ciudades alrededor del mundo entre 1994 y 2013.

Su banda sonora, reconocida por su icónica canción principal, fue nominada al Premio Grammy tras su lanzamiento en 1995 y sigue siendo hasta hoy uno de los trabajos más exitosos del Cirque du Soleil.

La visita del espectáculo a Chile en 2008 marcó un vínculo especial con el público local, abriendo el camino para futuras producciones de la compañía en el país.

Esta nueva versión reinterpreta la narrativa original con una puesta en escena contemporánea, nuevos números acrobáticos y una estética renovada, manteniendo la esencia emocional y musical que la convirtió en un clásico

¿De qué trata Alegría?

"Alegría" es una historia que explora la tensión entre el viejo orden y una nueva generación que busca transformación, en un reino que alguna vez fue glorioso y que hoy atraviesa un período de decadencia tras la pérdida de su rey.

En este contexto, el bufón de la corte intenta asumir el trono mientras crece desde las calles un deseo de cambio que desafía el status quo y busca devolver la alegría al reino.

Fiel al estilo del Cirque du Soleil, el espectáculo combina acrobacias de alto nivel, música en vivo, vestuarios elaborados, escenografías innovadoras y humor, transformando la Gran Carpa en un universo imaginario donde la revolución y la esperanza conviven en escena.

Esta versión cuenta con un elenco de 54 artistas de distintas partes del mundo y ha sido vista por más de 3,5 millones de espectadores en siete países desde su estreno en 2019.

Datos curiosos de "Alegría"

Más de 4 millones de personas han visto "Alegría" desde 2019 en 10 países

La versión original fue vista por más de 14 millones de espectadores

La banda sonora fue nominada al Premio Grammy en 1995

La gira incluye 119 profesionales entre artistas y equipo técnico

Participan profesionales de 25 países

En backstage se hablan 14 idiomas

El elenco artístico reúne 54 artistas de 18 países

La producción viaja con más de 2.000 toneladas de equipos

Se requieren 8 días para montar la Villa del Cirque du Soleil

La Gran Carpa tiene 51 metros de diámetro

La compañía viaja con más de 1.500 piezas de vestuario

Se sirven más de 250 comidas diarias en la cocina del campamento

Este es un contenido presentado por Grupo GB e IMM.