Presidente Kast encabeza por primera vez el Día de las Glorias Navales

El Presidente de la República, José Antonio Kast, encabeza en Valparaíso la conmemoración del 147 aniversario del Combate Naval de Iquique y Punta Gruesa, y Día de las Glorias Navales. https://t.co/dsNnTVlp5p

El Presidente José Antonio Kast llegó este jueves a Valparaíso para encabezar por primera vez la conmemoración del 147 aniversario del Combate Naval de Iquique y el tradicional desfile por el Día de las Glorias Navales.

La jornada, que comenzó a las 9:30 de la mañana en la emblemática Plaza Sotomayor, ha contado con una masiva asistencia de público porteño y la participación autoridades de Gobierno y de las Fuerzas Armadas.

El Mandatario arribó al Monumento a los Héroes de Iquique al mediodía, donde pasó revista a las fuerzas de presentación mientras entonaban el himno nacional, para posteriormente realizar un saludo protocolar de los uniformados que rinden honores.

LLamado a "dejar las rencillas"

En el marco de esta celebración, el ministro de Defensa, Fernando Barros, se refirió a la situación actual del país e hizo un llamado a la unidad.

"Hoy día no es un tema solamente militar, de combate, de patriotismo. ¿En qué se traduce el patriotismo hoy? En hacer un esfuerzo: las fuerzas políticas, los empresarios, los dirigentes, toda la ciudadanía para salir adelante", expresó.

"Dejemos de lado las rencillas, lo que nos divide; dejemos de lado las incomunicaciones, la falta de diálogo para sacar adelante al país. Hay una cosa clara: hay muchos chilenos que necesitan que haya trabajo, que haya desarrollo, que haya crecimiento, y eso solo lo vamos a lograr empujando todos en una misma dirección", complementó el secretario de Estado.

Durante la ceremonia también se rindió honores a los caídos de la Esmeralda. Con el tradicional toque de pito y corneta, se recordó el instante preciso del hundimiento del buque comandado por Arturo Prat.