Cyber Day 2026: elige el equipo HONOR que salva tu día a día... y tu billetera

Del 1 al 3 de junio, HONOR lanza descuentos de hasta un 30% en sus modelos estrella: HONOR 400, HONOR X7d y el todoterreno HONOR Magic8 Lite. Es el momento de dejar de renovar por inercia y elegir el equipo que realmente aguante tu ritmo diario.

Llegó el Cyber y todos sabemos cómo termina: mil pestañas abiertas, ofertas que parecen iguales y el miedo a comprar un teléfono que en tres meses se ponga lento. HONOR decidió dejar eso atrás y desde el 1 al 3 de junio, bajarán los precios hasta un 30% en los equipos que realmente resuelven tus dramas cotidianos.

¿No sabes cuál es para ti? Aquí te ayudamos a encontrar tu match ideal:

Vivir al límite (y sin cargador): HONOR Magic8 Lite

Si eres de los que sale de casa con poca batería y reza para que el teléfono no muera en el camino, HONOR Magic8 Lite es tu salvación.

Con una batería de silicio-carbono de 8.300 mAh, te olvidas del enchufe por hasta dos días de uso intenso. Pero no solo es autonomía; es resistencia con estilo.

Tiene certificación IP69K y resiste caídas de hasta 2,5 metros. Si le cae tierra, arena, agua o incluso si le das un manguerazo de alta presión, el equipo sigue como si nada.

Es el smartphone que no tienes que cuidar, porque él te cuida a ti.

Fotos de revista sin complicaciones: HONOR 400

¿Cansado de que tus fotos de noche parezcan sacadas con una calculadora? HONOR 400 es la joyita para los que viven en Instagram y TikTok.

Su cámara de 200MP potenciada con IA hace todo el trabajo sucio: ajusta la luz, enfoca al instante y te entrega resultados profesionales sin que seas un experto.

Además, con el procesador Snapdragon 7 Gen 3, puedes editar videos y saltar de app en app sin que el teléfono se “pegue”.

Es potencia pura con un diseño que se roba las miradas.

La compra inteligente del Cyber: HONOR X7d

Si quieres un guerrero para el día a día que no te falle, HONOR X7d es la respuesta.

¿Su superpoder? Una batería de 6.500 mAh que parece infinita y altavoces duales con un volumen al 400% para que escuches tus videos o música en cualquier parte.

Además, no le teme a los accidentes: tiene certificación SGS de 5 estrellas contra caídas y resistencia al agua IP65.

Con 256GB de espacio y una cámara de 108MP, es el equilibrio perfecto entre tecnología de punta y un precio que en este Cyber te va a hacer sonreír.

Disponibilidad

HONOR 400, HONOR X7d y HONOR Magic8 Lite estarán disponibles hasta con un 30% de descuento en www.honorstore.cl y en las principales tiendas de retail del país.

Para más información sobre estos modelos y sus capacidades de inteligencia artificial, visita www.honorstore.cl.

Este es un contenido presentado por HONOR.