Balotaje en Perú: Bocas de urna arrojan empate técnico con leve ventaja de Fujimori

Los sondeos a pie de urna realizados durante la segunda vuelta de las elecciones presidenciales de Perú de este domingo muestran un empate técnico entre la derechista Keiko Fujimori y el izquierdista Roberto Sánchez, si bien ambos coinciden en proyectar una posible victoria de la hija y heredera política del expresidente Alberto Fujimori (1990-2000).

De acuerdo con la encuestadora Ipsos, Fujimori recibió un 50,7% de los votos válidos y Sánchez obtuvo un 49,3%, mientras que Datum indicó que la candidata del partido Fuerza Popular obtuvo 50,53% de votos y el candidato de Juntos por el Perú un 49,47%.

El primero da una diferencia de 1,4 puntos porcentuales entre ambos, mientras que el segundo reduce ese margen a apenas 1,06%. Ambos sondeos tienen un margen de error de un 3%, lo que hace que la diferencia no sea todavía concluyente para poder determinar un ganador para esta elección.

El resultado está en línea con el simulacro de votación hecho el sábado por Ipsos, aunque sin publicación por prohibición de la ley electoral, con "una ligera diferencia a favor de Fujimori", dijo Alfredo Torres, presidente de Ipsos Perú.

La candidata de Fuerza Popular obtuvo el 66,1% de votos de Lima, donde reside un tercio del electorado nacional, y el 43,9% del interior del país.

En tanto, el postulante de Juntos por el Perú recibió el 33,9% de la capital y el 56,1% del interior de Perú, de acuerdo a esta encuestadora.

Ambos candidatos animaron a los ciudadanos a votar

Fujimori recibió los resultados de este sondeo en su domicilio junto a sus hijas, mientras que Sánchez lo hizo en la cárcel de Barbadillo, que está reservada exclusivamente para expresidentes de Perú, donde está recluido el exmandatario Pedro Castillo (2021-2022) junto a otros exgobernantes.

Durante la jornada, ambos candidatos animaron a la población a salir a votar, y Sánchez enfatizó la importancia de emitir un "voto de conciencia", al pedir participar en estos comicios "con la mayor esperanza para un Perú con cero discriminación y pobreza, y con mucha democracia y justicia".

Mientras, Fujimori, que ha prometido que solo gobernará durante un único mandato de cinco años si es elegida, deseó que el de este domingo pueda ser el último desayuno electoral de su vida, pues por cuarta vez se encuentra en esta situación luego de haber perdido las tres elecciones anteriores.

Más de 27,3 millones de peruanos estaban convocados a las urnas para elegir a la opción que obtendrá el derecho de gobernar el país por los próximos cinco años (2026-2031), lo que supone el noveno presidente del país en los últimos diez años, tras una década de inestabilidad política por una sucesión de destituciones presidenciales promovidas desde el Parlamento.