Por el honor: Everton venció a Deportes Limache por La Copa de La Liga

Everton derrotó por 1-0 a Deportes Limache en el Estadio "Lucio Fariña Fernández" de Quillota, en duelo válido por la sexta y última fecha del Grupo C de la Copa de La Liga.

El encuentro se disputó únicamente para cumplir con la programación, ya que antes del inicio de la jornada estaba definido que O'Higgins de Rancagua era el representante del grupo en las semifinales del certamen.

Por esta razón, tanto limachinos como ruleteros presentaron formaciones mixtas, con varios jugadores habitualmente suplentes.

La primera ocasión clara del compromiso llegó a los 31 minutos. Daniel Castro remató de zurda y, pese a la intervención del portero Ignacio González, el balón parecía cruzar la línea de meta. Sin embargo, la defensa evertoniana alcanzó a despejar el esférico antes de que la jugada terminara en gol.

Ya en el complemento, Joaquín Montecinos tuvo una oportunidad para abrir la cuenta. Tras recibir un balón cruzado a los 50 minutos, quedó de frente al arco, aunque su remate se fue desviado.

Uno de los momentos destacados de la jornada se produjo a los 78 minutos, cuando Franco Oyarzún ingresó en Deportes Limache. El delantero de apenas 15 años realizó su debut en el fútbol profesional.

El único gol del partido llegó a los 83 minutos. Tras un tiro libre que la defensa limachina no logró despejar, el uruguayo Alan Medina capturó el rebote y sacó un preciso derechazo cruzado que dejó sin opciones al arquero Claudio González, decretando el 1-0 definitivo para los viñamarinos.

Con este resultado, Everton cerró su participación en la Copa de La Liga con 7 puntos, mientras que Deportes Limache finalizó con 6 unidades.

Ahora, ambos equipos volverán a enfocarse en la Liga de Primera. En la última fecha de la primera rueda, Deportes Limache visitará a Deportes Concepción el domingo 14 de junio a las 12:30 horas, mientras que Everton recibirá a Palestino el sábado 13 de junio a las 15:00 horas.