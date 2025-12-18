Fondos generacionales: qué son y cómo funcionarán

Fondos Generacionales

Los fondos generacionales son una nueva forma de administrar e invertir los ahorros previsionales en Chile y reemplazarán a los actuales multifondos a partir de abril de 2027. Su principal característica es que evolucionan junto a cada persona, ajustándose según su edad y año estimado de pensión.

Se trata de fondos diseñados para acompañar a los afiliados durante toda su vida laboral. A diferencia del sistema actual, estos fondos no se eligen libremente para el ahorro obligatorio, sino que se asignan automáticamente según el año de nacimiento o de pensión de cada persona.

¿Cómo funcionan los fondos generacionales?

Cuando una persona comienza a cotizar en una AFP, se le asignará de forma automática un fondo generacional correspondiente a su cohorte etaria. Por ejemplo, alguien nacido en 1995 podría quedar en un fondo identificado como “90-95” o “2060”.

Este fondo será siempre el mismo para el ahorro previsional obligatorio, por lo que no existirá la posibilidad de cambiarse de fondo, como ocurre actualmente con los multifondos.

*La definición exacta de los fondos será determinada una vez que el regulador establezca el régimen de inversión.

En el caso de los ahorros previsionales voluntarios, como el APV o los Depósitos Convenidos, estos también se invertirán en fondos generacionales, pero con libertad para elegir el fondo y cambiarse entre ellos.

¿Cómo invierten estos fondos?

La estrategia de inversión de los fondos generacionales se ajusta según la cercanía al año de pensión. En las primeras etapas de la vida laboral, el fondo tendrá una mayor exposición a renta variable y activos alternativos, asumiendo un mayor nivel de riesgo.

A medida que pasan los años y la persona se acerca a la jubilación, la inversión se vuelve progresivamente más conservadora, aumentando la proporción en instrumentos de renta fija, con el objetivo de reducir el riesgo y proteger el patrimonio acumulado.

Aunque los fondos generacionales no permiten la movilidad del afiliado en el ahorro obligatorio, AFP Capital considera que este sistema puede ser un aporte para la construcción de mejores pensiones, ya que permite una combinación más eficiente entre riesgo y retorno, siempre que los fondos estén bien diseñados.

Es importante tener presente que tanto la asignación automática como la imposibilidad de cambiarse de fondo aplican únicamente al ahorro previsional obligatorio. En el ahorro previsional voluntario, los afiliados mantendrán plena libertad de elección.

Este es un contenido presentado por AFP Capital.