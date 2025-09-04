Vive una noche íntima con Paul Anka en su regreso a Chile

Después de 7 años de ausencia, el último gran crooner de nuestra época, Paul Anka, regresa a Chile.

Con un espectáculo único y cercano, "A Night with Paul Anka", será una noche cálida e íntima donde el legendario cantante canadiense repasará más de seis décadas de éxitos que han marcado la historia mundial de la música romántica.

Las entradas están a la venta en https://tickets.elmercurio.com.

"A Night with Paul Anka"

Con una voz intacta y un carisma inigualable, Paul Anka mantiene una conexión especial con sus seguidores en todo el mundo, incluso a través de su cuenta de TikTok, donde comparte mensajes, recuerdos y adelantos de sus presentaciones.

Tras el estreno de su aclamado documental "Paul Anka: His Way" (octubre de 2024), que retrata su trayectoria como cantante, actor y empresario, Paul Anka presentará en Chile este espectáculo único.

"A Night with Paul Anka" será un show especial e irrepetible para Chile. En esta velada, el legendario artista compartirá con el público clásicos inmortales como "Diana", "You Are My Destiny" y "Put Your Head on My Shoulder", junto con versiones renovadas de sus hits más emblemáticos.

Su relación con nuestro país es tan histórica como su música: en 1960 protagonizó el primer gran concierto internacional en Chile, desatando un fenómeno comparable a la beatlemanía. Desde entonces, ha regresado en varias ocasiones, incluyendo el Festival de Viña del Mar 2010; su última presentación fue en 2018.

Con más de 60 años de carrera y un lugar destacado entre los 25 compositores más influyentes según Billboard, Paul Anka no solo conquistó al mundo con su voz, sino también con canciones que hicieron historia, desde "She's a Lady" (para Tom Jones) hasta el icónico "My Way" de Frank Sinatra.

El artista volverá a reencontrarse con el público nacional el próximo 6 de noviembre, en una velada cálida, íntima e inolvidable, donde revivirá la magia de su música y celebrará junto a sus fans el legado de toda una vida sobre los escenarios.

"A Night with Paul Anka". Un show íntimo, emocionante y lleno de clásicos, ¡a su manera!

