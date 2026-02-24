Arredondo y Undurraga trataron polémica por Pase Cultural en bilateral de Culturas

A solo dos semanas del cambio de mando, este martes se llevó a cabo la primera reunión bilateral entre la ministra de las Culturas las Artes y el Patrimonio saliente, Carolina Arredondo, y su sucesor en el Gobierno de José Antonio Kast, Francisco Undurraga (Evópoli).

Durante la extensa cita, se abordaron diversos temas como la ejecución presupuestaria de la cartera y los proyectos que marcarán la futura gestión, aunque también estuvo marcada por algunas críticas por parte de Undurraga, especialmente por las polémicas del Pase Cultural y del "Excéntrico Fest", el certamen de películas porno fuertemente cuestionado por la actual oposición.

"Más que la polémica por el Pase Cultural, hay ciertas visiones en esta materia, que fueron conversadas, indudablemente, en la posición que nosotros elegimos. Además creemos que falta un filtro adicional, que es el filtro de los alumnos: si bien es cierto que sí es un pase cultural, al menos tienen que tener cuarto medio las personas que lo están recibiendo", expuso Undurraga.

Respecto al "festival porno", el futuro titular de las Culturas afirmó que "no vale la pena ni siquiera gastar saliva en una conversación tan importante para quedarnos en una anécdota de una acción de no solamente de pésimo gusto, sino reprochada por la inmensa mayoría de los chilenos".

"Yo no estoy de acuerdo (con el festival) y, desde luego, este ministerio, mientras yo sea ministro, no va a financiar ese tipo de cosas", reprochó.

Por su parte, la ministra Carolina Arredondo manifestó su total disposición para continuar con las mesas de trabajo y profundizar en los detalles técnicos de la gestión ministerial antes de la entrega oficial del cargo.