El artista británico Banksy confirmó que es autor de la estatua aparecida en las últimas horas en el centro de Londres y que contenía su firma en el pedestal.

En un video publicado esta tarde en sus redes sociales, acompañado de una música épica, Banksy repasa algunos de los monumentos más importantes de la capital británica, como la torre del Big Ben, así como varias estatuas ecuestres o la dedicada al exprimer ministro Winston Churchill, antes de revelar su creación.

La nueva obra es una escultura sobre un pedestal de un hombre de tamaño natural, vestido con un traje, que empuña una bandera que le tapa el rostro mientras parece marchar a paso firme, a punto de dar un salto al vacío.

Además, en un movimiento poco habitual en el artista urbano, también mostró parte del proceso de instalación, que se produjo de noche, y con la ayuda de grúas y varios operarios, sin que la policía u otra autoridad interviniese ni nadie alertara por el ruido que producían los operarios.

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