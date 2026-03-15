Este domingo volvió a presentarse, luego de dos décadas, la Orquesta Filarmónica de Santiago en la Plaza de Armas, concierto gratuito que marcó el lanzamiento de "Santiago es Música", un nuevo ciclo cultural que busca llevar la música, la ópera y la danza a los espacios públicos de la ciudad.

Entre los asistentes destacó el Presidente José Antonio Kast; el alcalde de Santiago, Mario Desbordes; el ministro de Las Culturas, las Artes y el Patrimonio, Francisco Undurraga; y el embajador de Estados Unidos en Chile, Brandon Judd.

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