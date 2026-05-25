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España: recuperan óleos de Lucas Valdés, perdidos desde 1929

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La Policía Nacional de España recuperó dos óleos, pintados sobre tablas de pino de forma ovalada, y obras del pintor del siglo XVII Lucas Valdés, que pertenecían al Hospital de los Venerables Sacerdotes de Sevilla y que habían desaparecido en 1929.

Las obras, tituladas "Sansón sacando el panal de la boca del león" y "David recibe de Aquimelec los panes de la proposición", están catalogadas como piezas de la Escuela Sevillana del siglo XVII, y miden 59x56 centímetros.

Nacido en Sevilla en 1661, Valdés también ilustró murales en iglesias de su ciudad natal, obras que se conservan hasta hoy.

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