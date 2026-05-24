Síguenos:
Escucha aquí ▼
Radio Dulce Patria
Radio Cooperativaciencia
Radio Cooperativa
Nublado
Santiago11.6°
Humedad57%
+
+
+
Radio Cooperativa
Avisos Legales
M360
supergeek

Síguenos

Los Tres debutó en vivo "XCLNT" con el primero de cuatro shows

Publicado:
Llévatelo:
Fotos Destacadas
Fotos Recientes
Fotos + Vistas
contenido de servicio
Suscríbete a nuestro canal de Whatsapp

Los Tres presentó en vivo por primera vez "XCLNT", su nuevo y esperado disco -con formación original- con un primer concierto en el Teatro Universidad de Concepción, la noche del sábado 23 de mayo.

El cuarteto programó otros tres shows para tocar en vivo las canciones compuestas por Álvaro Henríquez, Ángel Parra, Roberto "Titae" Lindl y Francisco "Pancho" Molina, tras 26 años de separación.

A la fecha de este domingo 24 en el mismo escenario penquista se suman los días 7 y 8 de junio, en el Teatro Municipal de Santiago.

LEER ARTICULO COMPLETO

Síguenos en Google News
Las + leídas
Suscríbete a nuestro newsletter

Política de Privacidad

Relacionados