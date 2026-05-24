Los Tres debutó en vivo "XCLNT" con el primero de cuatro shows
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Los Tres presentó en vivo por primera vez "XCLNT", su nuevo y esperado disco -con formación original- con un primer concierto en el Teatro Universidad de Concepción, la noche del sábado 23 de mayo.
El cuarteto programó otros tres shows para tocar en vivo las canciones compuestas por Álvaro Henríquez, Ángel Parra, Roberto "Titae" Lindl y Francisco "Pancho" Molina, tras 26 años de separación.
A la fecha de este domingo 24 en el mismo escenario penquista se suman los días 7 y 8 de junio, en el Teatro Municipal de Santiago.
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