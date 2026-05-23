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Cecilio Waterman lideró la reacción de U. de Concepción ante Ñublense

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Cecilio Waterman lideró la reacción de U. de Concepción ante Ñublense. El panameño anotó el descuento en el compromiso jugado en Chillán, cuando su equipo caía por los goles de Lorenzo Reyes y Matías Plaza. El 2-2 definitivo fue de Luis Rojas.

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