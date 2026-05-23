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La formación de Universidad Católica para recibir a Colo Colo en el Claro Arena

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Universidad Católica afronta este domingo un clásico ante Colo Colo y el técnico Daniel Garnero tiene prácticamente definido el equipo.

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