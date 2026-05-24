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Tenso final marcó el cierre del clásico entre la UC y Colo Colo en el Claro Arena

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Pese al triunfo de Colo Colo por 1-2 sobre Universidad Católica en el Claro Arena, el foco se trasladó a los graves incidentes tras el pitazo final luego de que el portero cruzado Vicente Bernedo protagonizara una fuerte discusión que terminó en manotazos y empujones con los jugadores albos producto de los festejos visitantes.

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