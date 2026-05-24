Colo Colo derrotó 2-1 a Universidad Católica en el clásico disputado en el Claro Arena, donde Arturo Vidal anotó un autogol y Javier Correa dos conquistas. El cuadro "popular" amplió su ventaja como líder, con 8 puntos sobre Huachipato y 10 ante la UC. Estos fueron los creativos memes que se tomaron las redes sociales.

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