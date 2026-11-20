Una sorprendente jornada marcó la semana de Lewis, un perro de la PDI especializado en la búsqueda de cadáveres, y de la misma Feria Internacional del Libro de Santiago (Filsa).

El animal pasó de ser la estrella en una presentación para niños en el evento cultural a convertirse en pieza clave de un operativo que derivó en un macabro hallazgo.

El pasado martes, el can estuvo en la Estación Mapocho para protagonizar el estreno en sociedad de "Dejando Huellas, Historias de binomios K9", de la autora paraguaya Pabla Thomen, que reúne 27 historias de perros especializados y sus guías, entre ellas la propia.

Luego de estar en Filsa, Lewis y su compañero -el agente policial Byron Martínez- partieron de inmediato al Barrio Yungay, donde se desarrollaba un operativo al interior de un cité, por sospechas de que en el lugar se registraron torturas y posiblemente asesinatos; y fue ahí donde el especializado animal marcó positivamente la presencia de restos humanos, enterrados bajo el piso del inmueble.

Un regalón, que recorre todo Chile

Al presentarlo en Filsa, principalmente ante niños, Byron Martínez describió a Lewis como "muy regalón", pero con un rol claro: "Un perro de trabajo policial. Es un perro que está continuamente buscando personas desaparecidas, recorre todo Chile. Ellos no saben que andan buscando personas; hay perros que buscan droga también. Ellos lo que andan buscando es su juguete".

"La amistad que tenemos o que tengo con Lewis... él es como un hijo para mí, es amigo, partner, nos toca dormir de repente juntos ahí en el mismo dormitorio donde viajamos", agregó sobre el día a día con su K-9.

Para la autora del libro, que incluye binomios chilenos y paraguayos, la coincidencia demostró la cruda realidad de su labor.

"Contar con el perro Lewis compartiendo con los niños y dando charlas, la verdad que fue una experiencia maravillosa. Apenas él salió de la presentación del libro, se fue a un operativo donde dio positivo su marca en encontrar restos humanos de una historia macabra de lo que hay detrás desde la casa del horror", lo que -afirma Thomen- enfatiza lo que buscó transmitir con la obra: los canes no son solo instrumentos, sino compañeros de trabajo cuya efectividad nace de un estrecho vínculo de amistad con su guía.