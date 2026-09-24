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Tópicos: Cultura | Literatura | Ferias del Libro

"Furia Ilustrada" programa más de 50 actividades en sus tres días en el GAM

Publicado:
Autor: Redacción Cooperativa

Aunque la entrada es gratuita, varias actividades requieren de inscripción previa vía internet.
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Durante tres días, el Centro Cultural Gabriela Mistral (GAM) se convertirá en un punto de encuentro para quienes viven, trabajan, estudian o simplemente disfrutan del mundo de la ilustración, los libros y las artes gráficas, en el marco de la feria literaria "La Furia Ilustrada".

El evento se desarrollará entre los días 9 y 11 de octubre, con horarios de 12:00 a 20:30 horas el viernes y de 10:00 a 20:30 horas durante el fin de semana.

Esta edición reunirá a más de 170 expositores -70% más que en 2025- y ofrecerá una programación que busca "generar un diálogo entre las distintas formas de entender y practicar la imagen: desde el libro ilustrado, el cómic y el manga hasta la animación, el dibujo, la edición y las artes gráficas".

El principal invitado, el ilustrador y artista visual ruso Anton Gudim, creador de "Yes, But", estará firmando sus libros el viernes 9 de octubre, entre 17:00 y 18:30 horas; y el domingo 11, a las 17:00 hrs., conversará con la ilustradora chilena Maliki y el periodista Rodrigo Castillo, un diálogo que contará con traducción simultánea para quienes asistan.

La "Furia Ilustrada" también buscará que el público deje de ser solamente espectador, y durante sus tres días habrá talleres y actividades familiares para acercarse al dibujo y la creación desde distintas técnicas y universos.

La programación completa se publicará el viernes 25 de septiembre en el sitio lafuriadellibro.com, y aunque la entrada es gratuita, varias actividades requieren de inscripción previa.

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