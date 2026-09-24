"Furia Ilustrada" programa más de 50 actividades en sus tres días en el GAM

Durante tres días, el Centro Cultural Gabriela Mistral (GAM) se convertirá en un punto de encuentro para quienes viven, trabajan, estudian o simplemente disfrutan del mundo de la ilustración, los libros y las artes gráficas, en el marco de la feria literaria "La Furia Ilustrada".

El evento se desarrollará entre los días 9 y 11 de octubre, con horarios de 12:00 a 20:30 horas el viernes y de 10:00 a 20:30 horas durante el fin de semana.

Esta edición reunirá a más de 170 expositores -70% más que en 2025- y ofrecerá una programación que busca "generar un diálogo entre las distintas formas de entender y practicar la imagen: desde el libro ilustrado, el cómic y el manga hasta la animación, el dibujo, la edición y las artes gráficas".

El principal invitado, el ilustrador y artista visual ruso Anton Gudim, creador de "Yes, But", estará firmando sus libros el viernes 9 de octubre, entre 17:00 y 18:30 horas; y el domingo 11, a las 17:00 hrs., conversará con la ilustradora chilena Maliki y el periodista Rodrigo Castillo, un diálogo que contará con traducción simultánea para quienes asistan.

La "Furia Ilustrada" también buscará que el público deje de ser solamente espectador, y durante sus tres días habrá talleres y actividades familiares para acercarse al dibujo y la creación desde distintas técnicas y universos.

La programación completa se publicará el viernes 25 de septiembre en el sitio lafuriadellibro.com, y aunque la entrada es gratuita, varias actividades requieren de inscripción previa.