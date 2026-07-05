Murakami regresó a las librerías japonesas con su primer libro protagonizado por una mujer

La novela más reciente del escritor japonés Haruki Murakami, "La historia de Kaho", llegó este viernes a las librerías del país asiático, aunque algunos bibliófilos tuvieron acceso al texto desde la medianoche en eventos dedicados a la lectura de un trabajo que llegará traducido en español durante el primer semestre del 2027.

"Kaho, autora de libros ilustrados, es una joven común y corriente. Pero empiezan a suceder cosas realmente extrañas a su alrededor", comentó el propio Murakami sobre su novela, en un mensaje publicado en la página web de la editorial Shinchosha.

"Escribí esta novela poniéndome en su lugar", añadió, acerca de la protagonista de 26 años cuya historia arranca con una cita a ciegas en la que su acompañante afirma que nunca ha visto una mujer tan fea como ella.

Primera novela con una protagonista mujer

Se trata del primer libro con una protagonista mujer del referente de la literatura contemporánea nipona, nacido en la ciudad de Kioto en 1949, cuyas obras suelen retratar a protagonistas masculinos jóvenes o de mediana edad, y transcurrir en primera persona.

"La historia de Kaho" llega tres años después de "La ciudad y sus muros inciertos", y surge del relato corto "Kaho" publicado en 2024 que Murakami leyó ese mismo año al público en la Universidad de Waseda. El autor ha publicado desde entonces otros tres relatos en torno a "Kaho" en la revista Shincho, el último el pasado marzo.

Unas obras que llegaron este viernes a las librerías japonesas reconvertidas en una "nueva novela completa" de 352 páginas, según afirmó el pasado abril la editorial, tras ser "revisadas y expandidas".

La edición pica la curiosidad de bibliófilos y seguidores de Murakami en el archipiélago, incluso aunque algunos de ellos ya conozcan la novela por haber leído las historias cortas, hasta el punto de que puñados de lectores acudieron a importantes librerías de Tokio a medianoche para ganar acceso al libro antes que nadie.