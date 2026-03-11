Síguenos:
Perú despide al escritor Alfredo Bryce Echenique

Familiares, el mundo de la cultura y también sus lectores despiden en Lima al escritor peruano Alfredo Bryce Echenique, quien murió a los 87 años. Considerado uno de los últimos íconos del denominado "boom latinoamericano", el creador fue velado en la Casona de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos.

Los restos de Bryce serán cremados y esparcidos en el mar de la Punta, una zona costera en la provincia portuaria de Callao, según anticipó su familia al detallar que así el autor lo manifestó en vida, en sus antimemorias.

