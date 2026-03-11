Un grupo de manifestantes, autodefinidos como "anti imperialistas", protestó en el entorno del Congreso Nacional contra la asunción del Presidente José Antonio Kast, electo democráticamente en diciembre pasado.

La protesta, que reunió aproximadamente a una cincuentena de personas, exhibió pancartas contra Estados Unidos y a favor de Cuba, entre otros mensajes.

LEER ARTICULO COMPLETO