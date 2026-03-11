Síguenos:
Escucha aquí ▼
Radio Dulce Patria
Radio Cooperativaciencia
Radio Cooperativa
Despejado
Santiago18.7°
Humedad48%
+
+
+
Radio Cooperativa
Avisos Legales
M360
supergeek

Síguenos

Grupo de "anti imperialistas" protestó contra el nuevo Presidente

Publicado:
Llévatelo:
Fotos Destacadas
Fotos Recientes
Fotos + Vistas
contenido de servicio
Suscríbete a nuestro canal de Whatsapp

Un grupo de manifestantes, autodefinidos como "anti imperialistas", protestó en el entorno del Congreso Nacional contra la asunción del Presidente José Antonio Kast, electo democráticamente en diciembre pasado.

La protesta, que reunió aproximadamente a una cincuentena de personas, exhibió pancartas contra Estados Unidos y a favor de Cuba, entre otros mensajes.

LEER ARTICULO COMPLETO

Síguenos en Google News
Las + leídas
Suscríbete a nuestro newsletter

Política de Privacidad

Relacionados