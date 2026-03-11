Grupo de "anti imperialistas" protestó contra el nuevo Presidente
Publicado:
Fotos Destacadas
El "ciudadano Boric" salió del Congreso con su hija en brazos y se fue manejando
Sillas, almohadas y hasta un colchón: Camioneta de mudanza de Kast arribó a La Moneda
Perú despide al escritor Alfredo Bryce Echenique
Fotos Recientes
La llegada del Presidente Kast al palacio de La Moneda
Perú despide al escritor Alfredo Bryce Echenique
Los candidatos que asoman para la banca de Universidad de Chile
Un grupo de manifestantes, autodefinidos como "anti imperialistas", protestó en el entorno del Congreso Nacional contra la asunción del Presidente José Antonio Kast, electo democráticamente en diciembre pasado.
La protesta, que reunió aproximadamente a una cincuentena de personas, exhibió pancartas contra Estados Unidos y a favor de Cuba, entre otros mensajes.
Suscríbete a nuestro newsletter
Relacionados