La llegada del Presidente Kast al palacio de La Moneda
Luego de su primera actividad como mandatario en el Liceo Augusto d'Halmar, que se posicionó entre los cien mejores resultados de la PAES, el Presidente José Antonio Kast arribó al Palacio de La Moneda.
El Mandatario era esperado por centenares de adherentes en la Plaza de la Constitución donde dio su primer discurso oficial como Jefe de Estado.
