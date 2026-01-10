Este sábado 17 de enero, a las 19:30 horas, el Estadio Nacional recibirá una de las obras sinfónico-corales más emblemáticas del siglo XX: Carmina Burana, de Carl Orff, interpretada por la Orquesta Sinfónica Nacional de Chile y el Coro Sinfónico de la Universidad de Chile, en un espectáculo gratuito que reunirá a cerca de 35 mil personas.

Se trata de la segunda producción de este tipo que la Universidad de Chile lleva al principal recinto deportivo del país, tras el exitoso concierto de la Novena Sinfonía de Beethoven en 2024.

La directora del Centro de Extensión Artística y Cultural de la Universidad de Chile, Dominique Thomann, destacó en Radio Cooperativa que esta iniciativa busca consolidar una tradición de grandes encuentros culturales abiertos a la ciudadanía: “Queríamos volver a repetir esta experiencia y crear espacios de encuentro en torno a las artes”, afirmó, subrayando además la vigencia de Carmina Burana, una obra que aborda temas universales como la fortuna, el amor y las celebraciones.

