Clásico del teatro musical "La jaula de las locas" llega a Chile

Con más de cuatro décadas de éxito en los escenarios más importantes del mundo, ocho Premios Tony y una historia que ha conquistado a millones de espectadores, el aclamado musical "La Jaula de las Locas" llegará por primera vez a Chile.

Creado por Jerry Herman y Harvey Fierstein, "La Jaula de las Locas" es considerado uno de los títulos más emblemáticos de la historia del teatro musical. Desde su estreno en Broadway en 1983, ha sido presentado en decenas de países, traducido a múltiples idiomas y reconocido por su capacidad de combinar humor, emoción y una extraordinaria puesta en escena.

Esta versión local tendrá un elenco compuesto por Felipe Castro, Gonzalo Muñoz Lerner, Katherine Mazoyer, Manuel Castro y la ex "Rojo" Tati Fernández.

La obra relata la historia de una pareja homosexual es avisada que su hijo se casará con una mujer hija de un matrimonio ultraconservador.

"La Jaula de las locas" se podrá ver en el Teatro Estudio 13 desde el 15 de julio con funciones de miércoles a domingo.