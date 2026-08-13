Cerró el mercado invernal: La U y la UC protagonizaron los movimientos del último día

- Revisa todas las movidas de la Liga de Primera en el Especial de Fichajes de Cooperativa.cl.

A las 23:59 horas de este jueves 13 de agosto se cerró el libro de pases en la Liga de Primera, tras una jornada que dejó selladas las últimas movidas de cara al segundo semestre del torneo.

Universidad Católica llamó la atención dos veces por su único refuerzo en esta ventaja: Durante la mañana anunció el principio de acuerdo para sumar al argentino Agustín García Basso, proveniente de Racing, para terminar de oficializarlo alrededor de las 19:30 horas tras realizar los exámenes médicos.

Otro jugador que se realizó las pruebas protocolares para recalar en un cuadro "estudiantil" fue Igor Lichnovsky, quien llegó al país a primera hora para sellar su retorno a Universidad de Chile, elenco desde el que surgió y partió en 2014 tras alcanzar dos títulos nacionales, una Copa Chile y la Copa Sudamericana 2011.

Pero aquellas no fueron las únicas movidas de última hora en las "Ues", pues Universidad de Concepción sorprendió con la contratación de Rogelio Funes Mori, experimentado delantero argentino-mexicano formado en River Plate.

O'Higgins también movió el final del mercado con un trasandino con títulos continentales en su palmarés: Walter Bou, ganador de la última Copa Sudamericana con Lanús, firmó este viernes, al igual que su compatriota Ignacio Schor, exCeuta de España.

En tanto, US Lecce y Deportes La Serena confirmaron en sus respectivas redes sociales el préstamo de Matías Pérez con el cuadro "papayero", tras una temporada con apenas 32 minutos en un partido por la Serie A.

Los que al final no llegaron

Por contraparte, hubo caídas de último momento, especialmente en los denominados "tres grandes".

La U tenía todo listo para la llegada del arquero Facundo Sanguinetti desde Banfield. Pese al acuerdo con el "Taladro", la imposibilidad de encontrarle una salida a Cristopher Toselli impidió concretar la operación, como informamos en Cooperativa Deportes.

Respecto a la UC, se comunicó in extremis con Matías Catalán, jugador de Talleres de Córdoba con pasado en La Roja. Sin embargo, no pasó más allá de conversaciones, sin un acercamiento formal con el club.

Talleres además le cerró las puertas a Colo Colo para negociar por Bruno Barticciotto, debido a reticencias de la dirigencia con Aníbal Mosa, presidente de Blanco y Negro, producto del proceder en antiguos mercados de pases que involucraron a ambos clubes.