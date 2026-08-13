TC declaró inconstitucionales varios elementos de la megarreforma

Después de varias horas de deliberación este jueves, el Tribunal Constitucional (TC) determinó acoger, de manera parcial, los requerimientos de inconstitucionalidad presentados por parlamentarios de oposición contra la megarreforma tributaria del Gobierno.

Respecto del artículo 29, que establece el estatuto de invariabilidad tributaria a 20 años para inversionistas, tanto extranjeros como locales, la instancia declaró inconstitucionales cuatro puntos:

La expresión "entre otros". contenida en el párrafo primero del numeral 1, denominado "De la inversión extranjera y del contrato de inversión".

La frase "Con todo, en circunstancias calificadas, el Ministerio de Hacienda podrá extender dicho plazo previo informe de la Agencia de Promoción de la Inversión Extranjera ", contenida en el párrafo séptimo del numeral 1, denominado "De la inversión extranjera y del contrato de inversión".

", contenida en el párrafo séptimo del numeral 1, denominado "De la inversión extranjera y del contrato de inversión". La frase "o por la ejecución de proyectos conexos" , contenida en el párrafo tercero del literal A del numeral 2, en que se establecen los "derechos y obligaciones de la inversión extranjera".

, contenida en el párrafo tercero del literal A del numeral 2, en que se establecen los "derechos y obligaciones de la inversión extranjera". El numeral 4 de forma íntegra, en que se regulan los denominados "proyectos conexos".

En tanto, se determinó la inconstitucionalidad íntegra de los artículos 12 y 13 del cuerpo legal, referidos al derecho a indemnización ante la anulación judicial firme de una Resolución de Calificación Ambiental (RCA).

También acogió el cuestionamiento a una frase del artículo 11 W 4, que renueva el apartado número 20 de la Ley sobre Bases Generales del Medio Ambiente. En concreto, se habla de quienes no formularon observaciones durante la participación ciudadana a efectos de que funden su reclamación en aspectos "que no hayan sido evaluados" y que les generen afectación directa.

Por último, en el artículo 5, que modifica una ley sobre relocalización de concesiones de acuicultura, eximiendo del paso por el Sistema de Evaluación de Impacto Ambiental (SEA) a las denominadas "microrrelocalizaciones", el TC declaró la inconstitucionalidad del numeral 2, en la frase "microrrelocalización", y la totalidad del numeral 3.

"En las demás normas impugnadas, el Tribunal acordó rechazar los requerimientos", cierra el comunicado de la institución.

Así las cosas, solo dos artículos de la megarreforma se mantendrían sin cambios de cara a su promulgación: el artículo 6, que modifica ciertas disposiciones de la Ley General de Pesca y Acuicultura, y el 17, que redefine la competencia para reclamaciones contra resoluciones de invalidación ambiental.

Oposición: Megarreforma de los súper ricos tiene vicios

Una vez conocida la resolución del TC, representantes de la oposición apuntaron contra el Gobierno, al que acusaron de vulnerar la carta fondamental para favorecer a los sectores más acomodados.

El diputado Jaime Araya (bancada PPD) expresó que "se dijo sistemáticamente desde el primer día y se cumplió, teníamos la razón. Estuvo dispuesto el Presidente a vulnerar la Constitución con tal de darles más plata a los que más tienen en nuestro país".

Y la diputada Emilia Schneider (FA) apuntó que "ya les pasó con su mal llamado proyecto 'Escuelas protegidas' y hoy con la megarreforma. El veredicto nos confirma que la megarreforma de los súper ricos tenía vicios de inconstitucionalidad".

En la contraparte, el diputado de Renovación Nacional Diego Schalper consideró como un triunfo del Gobierno que el TC haya mantenido la invariabilidad tributaria a 20 años en los aspectos medulares.