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Tópicos: Cultura | Teatro

Con aplaudida relectura contemporánea: "Hamlet-Multitud" llega a Matucana 100

Publicado:
Autor: Redacción Cooperativa

El montaje, protagonizado por Vicente Almuna, Julio Milostich y Ximena Rivas, iniciará su tercera temporada.

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Tras reunir a más de 7 mil espectadores y completar más de 30 funciones en el Teatro UC, la aplaudida obra "Hamlet-Multitud" inicia un nuevo ciclo con su debut en el Teatro Principal de Matucana 100.

El montaje, dirigido por Claudia Echenique, ofrece una relectura contemporánea de la obra en la que el príncipe atormentado se transforma también en la voz de una multitud que cuestiona el poder, la violencia y la responsabilidad compartida frente a una sociedad en crisis.

El elenco está encabezado por Vicente Almuna en el rol protagónico, acompañado por Julio Milostich (como el espectro del rey asesinado) y Ximena Rivas (como la reina Gertrudis), además de un destacado grupo de intérpretes y un coro ciudadano.

La temporada de "Hamlet-Multitud" en el Teatro Principal de Matucana 100 se extenderá entre el 23 de julio y el 2 de agosto. En tanto, las entradas ya se encuentran disponibles a través del sitio web del centro cultural y Ticketplus. 

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