¿Los mejores ex? Elena Muñoz y Rodrigo Bastidas llevan a regiones obra sobre vínculos afectivos

La obra teatral "¿Ya no te gusto, verdad?" llegará a cinco regiones, de forma gratuita, de la mano de una particular dupla de actores: Elena Muñoz y Rodrigo Bastidas.

Los artistas fueron pareja durante casi 20 años, pero incluso separados han consolidado su complicidad y sincronía sobre los escenarios.

El montaje trata sobre "los vínculos afectivos contemporáneos, las grietas que se abren entre las personas y la dificultad de nombrar lo que duele", cuenta Bastidas.

El calendario de "¿Ya no te gusto, verdad?" contempla funciones en:

1 de julio - Centro Cultural San Antonio, Región de Valparaíso

7 de julio - Centro Cultural de Molina, Región del Maule

8 de julio - Centro Cultural Enrique Gajardo Velásquez, Chillán, Región del Ñuble

22 de julio - Teatro Regional Lucho Gatica, Rancagua, Región de O'Higgins

11 de octubre - Plaza Ñuñoa, Región Metropolitana

Las entradas están disponibles a través de cada uno de los citados centros culturales.