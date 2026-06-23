¿Los mejores ex? Elena Muñoz y Rodrigo Bastidas llevan a regiones obra sobre vínculos afectivos
Los actores estuvieron casados durante 18 años, y separados siguen compartiendo con química sobre el escenario.
Los actores estuvieron casados durante 18 años, y separados siguen compartiendo con química sobre el escenario.
La obra teatral "¿Ya no te gusto, verdad?" llegará a cinco regiones, de forma gratuita, de la mano de una particular dupla de actores: Elena Muñoz y Rodrigo Bastidas.
Los artistas fueron pareja durante casi 20 años, pero incluso separados han consolidado su complicidad y sincronía sobre los escenarios.
El montaje trata sobre "los vínculos afectivos contemporáneos, las grietas que se abren entre las personas y la dificultad de nombrar lo que duele", cuenta Bastidas.
El calendario de "¿Ya no te gusto, verdad?" contempla funciones en:
Las entradas están disponibles a través de cada uno de los citados centros culturales.