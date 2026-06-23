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Tópicos: Cultura | Teatro

¿Los mejores ex? Elena Muñoz y Rodrigo Bastidas llevan a regiones obra sobre vínculos afectivos

Publicado:
Autor: Redacción Cooperativa

Los actores estuvieron casados durante 18 años, y separados siguen compartiendo con química sobre el escenario.

¿Los mejores ex? Elena Muñoz y Rodrigo Bastidas llevan a regiones obra sobre vínculos afectivos
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La obra teatral "¿Ya no te gusto, verdad?" llegará a cinco regiones, de forma gratuita, de la mano de una particular dupla de actores: Elena Muñoz y Rodrigo Bastidas.

Los artistas fueron pareja durante casi 20 años, pero incluso separados han consolidado su complicidad y sincronía sobre los escenarios.

El montaje trata sobre "los vínculos afectivos contemporáneos, las grietas que se abren entre las personas y la dificultad de nombrar lo que duele", cuenta Bastidas.

El calendario de "¿Ya no te gusto, verdad?" contempla funciones en:

  • 1 de julio - Centro Cultural San Antonio, Región de Valparaíso
  • 7 de julio - Centro Cultural de Molina, Región del Maule
  • 8 de julio - Centro Cultural Enrique Gajardo Velásquez, Chillán, Región del Ñuble
  • 22 de julio - Teatro Regional Lucho Gatica, Rancagua, Región de O'Higgins
  • 11 de octubre - Plaza Ñuñoa, Región Metropolitana

Las entradas están disponibles a través de cada uno de los citados centros culturales.

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