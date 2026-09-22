Festival Teatro a Mil 2027 anuncia sus primeras obras e inicia preventa de entradas

El Festival Teatro a Mil anunció sus primeras obras de cara a su edición 2027, la cual se realizará entre el 3 y el 24 de enero.

Bajo el lema "Lo vas a vivir", el tradicional certamen confirmó trabajos de Thomas Ostermeier, Pascal Rambert, Milo Rau, 31 Minutos y la actriz mexicana Cecilia Suárez.

"Estas obras de Alemania, Francia, México y Chile nos interpelan y nos remueven. Vuelven grandes amigos del festival, como Thomas Ostermeier, y llegan por primera vez a Chile directores que están en la primera línea de la vanguardia internacional, como Milo Rau y Pascal Rambert", destacó Carmen Romero, directora general de la Fundación Teatro a Mil.

Además la organización dio inicio al proceso de preventa de entradas con un 30% de descuento hasta el próximo 31 de octubre.

Obras confirmadas en Teatro a Mil 2027