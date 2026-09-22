Síguenos:
Escucha aquí ▼
Escuchar Radio Dulce Patria en vivo
Escuchar Radio Cooperativaciencia en vivo
Escuchar Radio Cooperativa en vivo
Despejado
Santiago21.5°
Humedad37%
+
+
+
Radio Cooperativa
Avisos Legales
M360
supergeek

Síguenos
Tópicos: Cultura | Teatro | Teatro a Mil

Festival Teatro a Mil 2027 anuncia sus primeras obras e inicia preventa de entradas

Publicado:
Autor: Redacción Cooperativa

El tradicional evento se realizará entre el 3 y el 24 de enero.

Festival Teatro a Mil 2027 anuncia sus primeras obras e inicia preventa de entradas
 Teatro a Mil

"Romeo y Julieta" de 31 Minutos

Agréganos como tu fuente preferida en Google
Suscríbete a nuestro canal de Whatsapp
Llévatelo:
Las + leídas
Videos + Vistos
En portada

El Festival Teatro a Mil anunció sus primeras obras de cara a su edición 2027, la cual se realizará entre el 3 y el 24 de enero.

Bajo el lema "Lo vas a vivir", el tradicional certamen confirmó trabajos de Thomas Ostermeier, Pascal Rambert, Milo Rau, 31 Minutos y la actriz mexicana Cecilia Suárez.

"Estas obras de Alemania, Francia, México y Chile nos interpelan y nos remueven. Vuelven grandes amigos del festival, como Thomas Ostermeier, y llegan por primera vez a Chile directores que están en la primera línea de la vanguardia internacional, como Milo Rau y Pascal Rambert", destacó Carmen Romero, directora general de la Fundación Teatro a Mil.

Además la organización dio inicio al proceso de preventa de entradas con un 30% de descuento hasta el próximo 31 de octubre.

Obras confirmadas en Teatro a Mil 2027

  • "Historia de la violencia", de Édouard Louis, en la versión de Thomas Ostermeier — Centro Cultural Matucana 100. Una producción original de la Schaubühne de Berlín que sigue a Édouard, cuya noche de intimidad con Reda se transforma abruptamente en violencia y abuso. A partir del trauma, la obra expone estructuras de racismo, homofobia y poder presentes en la sociedad contemporánea.
  • "La vidente", de Milo Rau — Centro Cultural Matucana 100. En su primera presentación en Chile, el aplaudido director suizo lleva a escena a una fotógrafa de guerra interpretada por Ursina Lardi, obligada a experimentar en carne propia la violencia que ha observado durante años. La obra indaga en la guerra, el terror y la fragilidad de nuestras certezas.
  • "El invencible verano de Liliana"Teatro Nescafé de las Artes. Basada en el libro de Cristina Rivera Garza, ganador del Pulitzer 2024, y protagonizada por la destacada actriz mexicana Cecilia Suárez, la obra reconstruye la vida de Liliana, la hermana de la autora, asesinada por su exnovio en 1990. Una puesta en escena sobre la memoria, la justicia y la dignidad, dirigida por Juan Carlos Fisher.
  • "La clausura del amor", de Pascal Rambert — Centro Cultural Gabriela Mistral (GAM). Ganadora del Gran Premio de Literatura Dramática del Centre National du Théâtre 2012, retrata la devastación de una separación a través de dos monólogos enfrentados. Por primera vez llega a Chile de la mano de su autor y director.
  • "Hermanas", de Pascal Rambert — Centro Cultural Gabriela Mistral (GAM). Dos hermanas separadas por el rencor se enfrentan en una batalla emocional donde afloran la rivalidad, el deseo de reconocimiento y un vínculo tan indisoluble como destructivo.
  • "Romeo y Julieta", de 31 Minutos y Aplaplac — TEATRO CA660. Tras sus exitosas temporadas, el clásico de Shakespeare vuelve de la mano del entrañable elenco de 31 Minutos, que intenta salvar a Juan Carlos Bodoque de una deuda impagable. Una versión exageradamente libre, irreverente y musical de la célebre tragedia.

LEER ARTICULO COMPLETO

contenido de servicio
Las + leídas
Suscríbete a nuestro newsletter

Política de Privacidad

En portada