IA, seguridad, Irán y Gaza se toman el inicio de la Asamblea General de la ONU

En la sede de la Organización de las Naciones Unidas en Nueva York, Estados Unidos, se desarrolla su 81a Asamblea General, que acoge a líderes de todo el mundo.

La cita internacional se desarrolla con las guerras en Ucrania y Medio Oriente como telón de fondo, en un escenario de encarecimiento energético y amplio debate sobre desafíos como el de la inteligencia artificial.

La cita fue abierta por el secretario general saliente, António Guterres; seguido por los presidentes de Brasil y Estados Unidos, Luiz Inácio Lula da Silva y Donald Trump.

Durante su intervención, el mandatario brasileño afirmó que los países latinoamericanos han recorrido "un largo camino para restablecer la voluntad popular" y que ahora, la región ha vuelto a presenciar "injerencia externa en procesos electorales".

Poco después, y en los márgenes de la Asamblea General, EE.UU, Dinamarca y Groenlandia firmaron el acuerdo de seguridad que alcanzaron tras las amenazas del presidente Trump de invadir la isla ártica.

Por su parte, la delegación de Cuba ante la ONU abandonó el edificio de la organización después de que el estadounidense afirmara que la isla es "un estado fallido", y presumiera de la presión bajo la cual se encuentra ese país.

El debut de José Antonio Kast frente a la Asamblea ocurrirá esta misma tarde, al igual que el de la presidenta peruana, Keiko Fujimori.